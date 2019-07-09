Экспертиза исключила возможность обрушения треснувшего жилого дома на Выборгской улице

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга опубликовала результаты экспертизы по многоквартирному жилому дому на Выборгской улице, 4, который ранее был эвакуирован из-за обнаружившихся на стенах трещин. По результатам технического обследования строительных конструкций здания было установлено, что несущие конструкции объекта являются ограниченно работоспособными, обрушение дому не грозит. Об этом сообщили в районной администрации.

Основной причиной развития деформаций грунтов основания и фундаментов здания с раскрытием трещин по стенам является демонтаж участка шпунтового ограждения котлована в зоне торцевой стены жилого дома, уточняется в документе. В здании требуется провести работы по укреплению несущих конструкций.

Напомним, что 12 июня жильцов дома на Выборгской улице эвакуировали из обнаруженных на здании трещин. Всего эвакуации подверглись 38 человек, которых расселили в маневренный фонд.