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Эвакуированных жильцов дома на Выборгской расселят в маневренный фонд

Эвакуированных из-за трещин в доме на Выборгской улице жильцов в ближайшее время разместят в маневренном фонде. Об этом со ссылкой на главу администрации Выборгского района Валерия Гарнеца сообщает ТАСС.

Господин Гарнец уточнил, что 22 человека из 39 эвакуированных согласились временно разместиться в ближайшей школе, остальные разъехались по своим родственникам.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что вечером 12 июня жильцов одного из домов на Выборгской улице эвакуировали из-за обнаруженной в здании трещины. При этом, по словам специалистов, дом не является аварийным.

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