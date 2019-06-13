Жильцов одного из домов в Петербурге эвакуировали из-за трещины в здании

Вечером в среду, 12 июня, спасатели эвакуировали 30 жильцов многоквартирного дома на Выборгской улице в Петербурге. Причиной массовой эвакуации стала обнаруженная в здании трещина, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным спасателей, подобные инциденты с данным жилым домом уже возникали ранее. Между тем, после обследования каждый раз выяснялось, что здание не является аварийным. В настоящий момент дом обследуют специалисты.

Ранее “Ъ-СПб” писал о принудительном выселении жильцов одного из аварийных домов на Полтавской улице в Центральном районе Петербурга.