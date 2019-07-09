Назначены на торги по продаже трех золотоносных участков в Башкирии

Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) назначил на 5 сентября три аукциона на право пользования участками россыпного золота в Башкирии, сообщает «Интерфакс». На торги выставляются Восточный фланг Султановской группы россыпей, расположенный в Баймакском и Абзелиловском районах, месторождение в пределах Тарлауской площади в Учалинском районе и участок Дарывды в Абзелиловском районе. Стартовый размер разового платежа колеблется в зависимости от лота от 1,54 млн до 3,3 млн руб.

Балансовые запасы золота на Восточном фланге оцениваются в 87 кг, забалансовые — в 54 кг., Тарлауской площади — в 81 кг и 100 кг соответственно, участка Дарывды — в 15 и 22 кг. Лицензия предоставляется на срок 20-25 лет. Заявки от участников торгов принимаются до 5 августа.

Ирина Самойлова