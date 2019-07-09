Глава Ижевска: четверть от всего объема проверенной в городе разметки не соответствует нормативным требованиям

25% от всей проверенной нанесенной в этом году в Ижевске разметки имеет дефекты. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» сообщил глава города Олег Бекмеметьев. По его словам, в целом в столице Удмуртии подрядчики нанесли 591 тыс. погонных метров разметки из 623 тыс. запланированных. Проверено качество 80% от предъявленной к приемке разметки, до конца недели специалисты оценят все выполненные работы по разметке.

При этом только 75% из уже проверенного с помощью специального оборудования объема соответствует нормативным требования. 150 тысяч погонных метров имеют дефекты. По словам господина Бекмеметьева, это очень низкий показатель, подрядчик должен устранить замечания до конца июля за свой счет.

Напомним, ранее городские власти заявили о расторжении контракта с подрядчиком из Глазова ООО «Роршах», однако впоследствии претензии были к качеству работы и победителя нового конкурса — ООО «СП».

«Мы провалили работу в этом направлении. Работа была организована безобразно. К сожалению, когда организовывали конкурс допустили, что на него зайдут просто проходимцы, у которых нет ни ресурсов, ни возможностей, ни опыта качественной работы, но закон позволял зайти на конкурс»,— комментировал ранее ситуацию глава Удмуртии Александр Бречалов.