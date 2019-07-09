Кудрин предложил ужесточить ответственность за заморозку строек

Нужно усилить ответственность чиновников за заморозку объектов строительства, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе ведомства. По словам господина Кудрина, в 2018 году в Северо-Кавказском федеральном округе выявили более 4 тыс. простаивающих объектов, вложения в которые превысили 100 млрд руб. Строительство 1178 их этих объектов началось более восьми лет назад.

Как уточнил Алексей Кудрин, даже у соседних регионов «очень большая разница в объеме незавершенного строительства». В этом году одним из приоритетных направлений работы СП станет анализ ситуации с незавершенным строительством по всей России.

«Вообще мы считаем, что нужно усилить ответственность за остановку объекта и по сути омертвление и потерю тех средств, которые на него тратились»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»).

Как ранее сообщила СП, на начало 2019 года в РФ числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб., хотя еще в прошлом году эта цифра составляла 2,5 трлн руб. Резкий рост показателя обусловлен тем, что госаудиторы впервые подсчитали незавершенные стройки, финансируемые не только из федерального, но и из региональных бюджетов. СП разрабатывает меры по контролю недостроя.

Подробности — в публикации “Ъ” «Долгострой переехал в регионы».