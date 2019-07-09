На организацию выборов губернатора Петербурга дополнительно выделили 4 млн рублей

Из резервной части бюджета Петербурга, которой распоряжается Горизбирком, на организацию выборов губернатора города выделены дополнительные средства в размере более 4 млн рублей. Их получат 27 территориальных избирательных комиссий. На эти деньги, в том числе, закупят сейфы, каждый из которых стоит 4900 руб. Также выделенные средства пойдут на компенсации и вознаграждения сотрудникам.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. До них допущены четыре кандидата (в алфавитном порядке) — Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Ранее “Ъ-СПб” писал о пожелании главы Горизбиркома Виктора Миненко провести выборы губернатора Петербурга в один тур, чтобы сэкономить бюджетные средства.