Эксперты Greenpeace России начали работу в Сибае

В Сибай сегодня прибыла группа экспертов во главе с членом Совета по развитию гражданского общества при президенте РФ, экспертом российского отделения Greenpeace Григорием Куксиным, сообщается в группе экологических активистов «Сибай, дыши» в социальной сет «В контакте». В состав группы входит также сотрудник противопожарного проекта Greenpeace, специалист по обводнению Иван Семенов. Эксперты по приглашению сити-менеджера Сибая Рустема Афзалова должны оценить обстановку на Сибайском карьере, где с ноября 2018 года не прекращается тление руды, и в горных выработках Учалинского горнообогатительного комбината (УГОК) группы УГМК.

«Наша задача сейчас совместно с администрацией и руководством УГОК оценить, остались ли самые верхние прибортовые очаги тления. Если остались, то какова их реальная высота, площадь, температура, можно ли их окончательно ликвидировать дальнейшим подтоплением или потребуются другие способы»,— сообщил господин Куксин.

Сроки ликвидации техногенной аварии в шахтах УГОК откладывались уже семь раз. Зимой и весной в городе регистрировались максимальные превышения предельно допустимых концентраций диоксида серы — в десятки раз. Горожане жалуются на приступы удушья, головные боли, кашель, тошноту, обострение аллергических заболеваний. В июне городские экоактивисты записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором назвали его «последней надеждой» на спасение города и попросили «привлечь федеральные силы для ликвидации техногенного пожара».

Майя Иванова