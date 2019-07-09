Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Банк «Дом.РФ» с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%. Ставка на вторичном рынке опустится с 10,9% до 9,8%, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. Для зарплатных клиентов «Дома.РФ» ставка может быть еще ниже: 9,5% — для новостроек, 9,6% — для вторичного жилья.

Кроме того, с 6% до 5,2% будет снижена ставка по ипотеке для семей с детьми. Эта льготная программа с господдержкой позволяет оформить кредит семьям, в которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Рефинансировать такую ипотеку можно будет под 9,5% (вместо 10,5%).

С января по май объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По итогам пяти месяцев он составил более 992 млрд руб.

14 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 б. п., до 7,5% годовых. Это стало первым понижением ставки с марта 2018 года. На фоне решения ЦБ ряд банков уже принял меры по удешевлению ипотеки и других розничных кредитов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Банки подставились».