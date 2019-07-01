Объем выдачи ипотеки за пять месяцев вырос на 8%

Объем выдачи ипотечных кредитов за январь-май вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании «Дом.РФ», поступившем в “Ъ”. По итогам пяти месяцев он составил более 992 млрд руб.

С учетом рефинансирования, доля которого снизилась с 14,1% до 5,2%, за этот период было выдано 478 тыс. кредитов, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Общая сумма составила 1,05 трлн руб.

Как отмечается, в мае средняя ипотечная ставка в мае составила 10,54%. На новостройки — 10,03%, на готовое жилье — 10,8%. Во втором полугодии «Дом.РФ» ожидает средние ставки на уровне ниже 10%.

Общий объем ипотечного портфеля на 1 июня составил 7,6 трлн руб.

С каким проблемами сталкиваются ипотечные заемщики — в материале “Ъ”.