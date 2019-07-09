В Санкт-Петербурге изъяли 168 т поддельного алкоголя и 15 т спирта

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили крупнейшую партию фальсифицированного алкоголя. В складских помещениях в Колпинском районе располагались две производственные линии, тара и этикетки. Оклеенные поддельными федеральными специальными марками бутылки предназначались на продажу.

Всего было найдено 168 т алкогольной продукции и около 15 т спиртосодержащей жидкости. «Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ»,— сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

О вреде алкоголя — в публикации “Ъ” «Алкоголь признали опаснее героина».