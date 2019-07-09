Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Муж кассира, задержанной по подозрению в хищении более 20 млн руб. в банке в Башкирии, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. «Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой»,— рассказал собеседник агентства.

Ранее бывшую сотрудницу банка из Башкирии задержали в Казани. Луиза Хайруллина совершила преступление еще в мае, но следователи не могли найти женщину и ее семью больше месяца.

Она вынесла из отделения Россельхозбанка, в котором работала кассиром, более 24 млн руб.

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