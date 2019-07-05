Из Казани за наказанием

Сотрудники МВД совместно с УФСБ по Башкирии задержали в Казани жительницу башкирского города Салават Луизу Хайруллину, которая 27 мая вынесла из отделения Россельхозбанка, в котором работала кассиром, более 24 млн руб., а затем скрылась. Вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми она была объявлена в розыск. Нашли ее в съемной квартире в столице соседней республики. Заочно ей было предъявлено обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере. По данным “Ъ”, Луиза Хайруллина не говорит, куда дела похищенные деньги. Башкирские предприниматели готовы оплатить обвиняемой адвокатов.

Сотрудники уголовного розыска МВД по Башкирии совместно с коллегами из Татарстана и сотрудниками башкирского УФСБ задержали в четверг в Казани жительницу города Салават Луизу Хайруллину, которая обвиняется в присвоении или растрате, совершенной группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет. Как сообщили в пресс-службе МВД России, женщина, заочно арестованная судом, вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми была обнаружена на съемной квартире в столице Татарстана.

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина, работавшая кассиром в отделении Россельхозбанка в Салавате, по версии следствия, вынесла из банка сумку с около 24 млн руб., после чего скрылась вместе с семьей. Изначально предполагалось, что они уехали из города на автомобиле Renault Duster, но позднее он был обнаружен в гараже ее отца.

Портал «Проуфу» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что выйти на след семьи сотрудникам полиции удалось благодаря телефонному звонку одной из дочерей своему деду, чей телефон стоял на прослушке.

Отследив входящий звонок, силовики вышли на квартиру, в которой скрывалась Луиза Хайруллина с семьей.

Расследование уголовного дела ведет ГСУ МВД по Башкирии. По данным “Ъ”, на момент подготовки материала Луиза Хайруллина находится на пути в Уфу.

Представлять интересы экс-кассира в суде будет уфимский адвокат, нанятый местным предпринимателем Азаматом Галиным. Господин Галин сообщил “Ъ”, что решил помочь Луизе Хайруллиной «ради ее детей». Фамилию защитника предприниматель пока не называет. По словам Азамата Галина, возможно, адвокат будет не один. «Еще два адвоката написали мне о намерении представлять ее интересы,— отметил он.— Кроме того, ко мне обратились предприниматели, которые готовы разделить со мной стоимость услуг адвокатов. Можно сказать, создается фонд поддержки Луизы Хайруллиной».

Азамат Галин, который успел пообщаться с адвокатом обвиняемой, назначенным следствием, сообщил также, что полицейским пока не удалось найти похищенные деньги. «Сама Хайруллина молчит»,— отметил собеседник “Ъ”.

Булат Баширов, Уфа