Трамп и Макрон обсудили Иран

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию с ядерной программой Ирана. Лидеры двух стран говорили о том, как «продвигаются усилия по недопущению получения Тегераном ядерного оружия», передает AFP со ссылкой на Белый дом. Также президенты обсудили попытки пресечь «дестабилизирующие действия» Ирана на Ближнем Востоке.

Тегеран начал с 7 июля обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».