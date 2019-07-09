Госсовету Татарстана добавят партийности

Как стало известно “Ъ”, сразу несколько кандидатов «Единой России», в числе которых министры и главы районов, отказались выдвигаться в своих одномандатных округах. В итоге здесь на победу могут рассчитывать близкие к властям самовыдвиженцы, а также выдвинутые ЛДПР и «Справедливой Россией» бизнесмены. Эксперты полагают, что такие уступки единороссов позволят властям «конструировать демократический имидж» нового парламента. Даже если проходной барьер в 5% вновь преодолеют только списки «Единой России» и КПРФ, в Госсовете будут работать представители всех парламентских партий.



Пять представителей «Единой России», которые партийной конференцией были утверждены кандидатами на выборы в Госсовет Татарстана, не стали подавать документы о своем выдвижении. В их числе оказались два члена регионального правительства — министр спорта Владимир Леонов, который должен был баллотироваться в Айдаровском одномандатном округе, и министр здравоохранения Марат Садыков (был выдвинут партией в Чуйковском округе). Также от участия в выборах отказались глава Агрызского района республики Валерий Макаров (Менделеевский округ), глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов (Прибрежный округ) и руководитель администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов (Зареченский округ).

В «Единой России» “Ъ” не назвали конкретные причины отказа кандидатов участвовать в выборах, пояснив, что они «в каждом случае различаются»: «Татарстанское региональное отделение “Единой России” придерживается принципов партийной дисциплины. В то же время партия уважает право кандидатов в связи с личными обстоятельствами либо по иным причинам не принимать участия в выборах».

Стоит отметить, что еще в четырех округах «Единая Россия» выдвигать своих кандидатов не планировала изначально (в Электротехническом, Вахитовском и Волжском округах праймериз не проводились, в Гаязовском округе победители предварительного голосования от участия в выборах отказались). В итоге сразу девять одномандатных округов оказались свободными от кандидатов-единороссов. Выдвижение кандидатов закончилось в минувшее воскресенье.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах. На прошлых выборах 2014 года «Единая Россия» победила с результатом 84,2% и провела по списку 47 депутатов. КПРФ с 5,5% получила только три депутатских места. Также единороссы выиграли в 36 одномандатных округах. Сразу в 14 округах кандидаты партии власти не выставлялись. В 13 из них победили самовыдвиженцы, подавляющее большинство из которых позже вступили во фракцию «Единой России» в парламенте. В Шаляпинском округе прошел представитель ЛДПР Руслан Юсупов.

В этот раз по одномандатным округам, где нет кандидатов «Единой России», в Госсовет смогут пройти представили сразу трех политических партий. В их числе, как уже сообщал “Ъ”, возглавивший отделение Партии роста в Татарстане бывший единоросс Олег Коробченко. Он выдвинулся в Электротехническом округе Набережных Челнов (см. “Ъ” от 2 июля). Кроме того, мандаты в Госсовете, по словам источников “Ъ”, могут получить владелец медицинского бизнеса Альмир Михеев и девелопер Эдуард Шарафиев. Последний выдвинулся от ЛДПР в Менделеевском округе. Господин Михеев баллотируется в Прибрежном одномандатном округе от «Справедливой России».

«То, что (кандидат “Единой России”. — “Ъ”) Макаров не выдвинулся, я узнал только от вас»,— заявил вчера “Ъ” господин Шарафиев. Наличие каких-либо договоренностей с властями он отверг. В то же время он заметил, что среди его конкурентов есть директор местной школы Ильбар Тагиров. Эдуард Шарафиев не исключил, что именно этот самовыдвиженец «является “темной лошадкой”».

Альмир Михеев также был удивлен тому, что единоросс Марат Зиатдинов не будет участвовать в выборах по его округу. «Для меня это новость»,— сказал он “Ъ”, но от дальнейших комментариев отказался. Стоит отметить, что оба бизнесмена уже пытались пройти в Госсовет Татарстана в 2014 году по списку «Справедливой России» (были включены в первую тройку вместе с главой отделения Рушанией Бильгильдеевой), но партия так и не преодолела проходной барьер.

«Маневр, когда “Единая Россия” оставляет округа для представителей политических партий, использовался и раньше. Но сейчас в Госсовет могут пройти представители сразу нескольких политических сил»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев, отмечая, что «партия власти в действительности шире, чем только “Единая Россия”». Он полагает, что таким образом татарстанская номенклатура пытается «конструировать демократический имидж» парламента республики. При этом эксперт не исключает, что по партспискам в Госсовет, как и пять лет назад, помимо единороссов пройдет только КПРФ. Однако с учетом одномандатников из других партий в Госсовете могут быть представлены до пяти политических сил.

В остальных округах, свободных от «Единой России», как ожидается, власти поддержат самовыдвиженцев. Большинство из них действующие депутаты Госсовета и члены фракции единороссов. В их числе, как уже сообщал “Ъ”, гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов (Зареченский округ), глава судостроительной корпорации «Ак барс» Ренат Мистахов (Волжский округ), гендиректор «Татнефтепром-Зюзеевнефть» Шамил Ягудин (Гаязовский округ) и заместитель гендиректора «КамАЗа» по безопасности Ильдар Шамилов (Вахитовский округ). В Айдаровском округе, где так и не выдвинулся министр спорта Владимир Леонов, скорее всего, переизберется доцент Казанского федерального университета Николай Рыбушкин. Он является членом «Единой России».

Интрига сохраняется в Чуйковском округе, где от участия в выборах отказался министр здравоохранения Марат Садыков. Он уже избирался в Госсовет по этому округу, когда руководил казанской больницей № 7. Однако в прошлом году ему предложили работу в правительстве, и он освободил депутатское кресло. Сейчас на мандат от округа претендуют новый руководитель больницы Артур Делян и действующий депутат Госсовета, основатель сотрудничающего с мэрией Казани благотворительного фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов. Последний избрался в парламент по Чуйковскому округу после назначения господина Садыкова министром.

Кирилл Антонов