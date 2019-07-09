Четвертый круг Wimbledon

Женщины. Элисон Риске (США)—Эшли Барти (Австралия,1) 3:6, 6:2, 6:3. Серена Уильямс (США, 11)—Карла Суарес Наварро (Испания, 3) 6:2, 6:2. Элина Свитолина (Украина, 8)—Петра Мартич (Хорватия, 24) 6:4, 6:2. Барбора Стрыцова (Чехия)—Элизе Мертенс (Нидерланды, 21) 4:6, 7:5, 6:2. Чжан Шуай (Китай)—Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 1:6, 6:2. Симона Халеп (Румыния, 7)—Кори Гауфф (США) 6:3, 6:3. Каролина Мухова (Чехия)—Каролина Плишкова (Чехия, 3) 4:6, 7:5, 13:11. Джоанна Конта (Великобритания, 19)—Петра Квитова (Чехия, 6) 4:6, 6:2, 6:4.
Мужчины. Рафаэль Надаль (Испания, 3)—Жуан Соуза (Португалия) 6:2, 6:2, 6:2. Роберто Баутиста Агут (Испания, 23)—Бенуа Пера (Франция, 28) 6:3, 7:5, 6:2. Давид Гоффен (Бельгия, 21)—Фернандо Выердаско (Испания) 7:6 (11:9), 2:6, 6:3, 6:4. Сэм Куэрри (США)—Теннис Сандгрен (США) 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Новак Джокович (Сербия, 1)—Уго Умбер (Франция) 6:3, 6:2, 6:3.
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