Опрос: уровень доверия среднего класса к власти и силовикам упал после дела Голунова

Дело журналиста Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков, поставило под вопрос саму легитимность судебно-правовой системы в России, а также снизило доверие среднего класса к власти и силовикам, следует из результатов опроса центра «Платформа».

Центр социального проектирования «Платформа» и Российская ассоциация по связам с общественностью (РАСО) провели совместное исследования, на основании опроса 40 характерных представителей российского среднего класса. Авторы исследования «Они —Иван Голунов?» попытались понять, как выборочное правоприменение меняет отношение к системе государственного управления в целом.

Согласно полученным результатам, дело Голунова не было воспринято как политическое, напротив: респонденты считают, что каждый может оказаться на месте задержанного журналиста. Большинство опрошенных испытывают чувство незащищенности, так как, по их мнению, закон и првоприменение в России не работают, а суд лишен самостоятельности.

В подобного рода задержаниях опрошенные видят в силовиках угрозу, а освобождение Голунова обуславливают исключительной не победой закона, а беспрецедентной масштабной кампанией в его поддержку. Решение властей снять обвинение с Ивана Голунова воспринимается как вынужденная уступка. При этом респондентам остаются непонятными принципы, по которым власть то игнорирует общественное мнение, то, как в случае с журналистом, прислушивается к нему.

По мнению исследователей, у значительно части населения возрастает тревога, что центральная власть, а именно Владимир Путин и его центральное окружение, не может контролировать сложившуюся «систему». Лишь создание реальных институтов взаимодействия власти и общества может стать выходом из сложившейся ситуации недоверия, считают авторы исследования.

Журналист отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Он был обвинен в попытке сбыта наркотиков. Журналист все обвинения отрицал и говорил, что запрещенные препараты были ему подкинуты в ходе обысков. Суд отправил журналиста под домашний арест.

Дело получило широкий общественный резонанс: по всей стране прошли массовые акции в поддержку Ивана Голунова. Позже обвинения с журналиста были сняты, а полицейскими, ответственные за его задержания отстранены от работы или уволены.

О том, какие последствия имело дело Голунова для правоохранительной системы в целом, читайте в материале “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».