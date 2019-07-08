На развитие санавиации в Ленобласти направят 149 млн рублей

В текущем году на развитие санитарной авиации в Ленобласти будет выделено 149 млн рублей. Из них почти 70% (99,8 млн руб.) поступят из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предполагается, что полученные средства позволят увеличить количество вылетов вдвое — до 450 против 220 вылетов в прошлом году. За период с января по июнь 2019 года санитарной авиацией уже совершено 113 вылетов, 111 человек эвакуировано. Всего в регионе эксплуатируется 31 вертолетная площадка.

Напомним, что проект санавиации реализуется в регионе с 2014 года.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил обеспечить больницы региона вертолетными площадками.