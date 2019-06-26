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Губернатор Ленобласти предложил оборудовать больницы вертолетными площадками

С предложением об обеспечении больниц вертолетными площадками за счет федеральных средств на заседании Госсовета выступил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает ТАСС.

Вертолетные площадки необходимы для доставки пострадавших в автомобильных авариях в медицинские учреждения. Установить их могут при региональных больницах с многопрофильными стационарами, имеющих специальное оборудование, и в учреждениях, осуществляющих плановую специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

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