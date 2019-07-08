В первом полугодии 2019 года общедомовым имуществом в Петербурге признано 675 объектов

По итогам первого полугодия текущего года межведомственная комиссия по выявлению объектов государственной собственности Петербурга, обладающих признаками общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и нежилых зданиях, признала общедомовым имуществом 675 нежилых помещений общей площадью более 69 тыс. кв. м. Всего в 2019 году комитет имущественных отношений планирует рассмотреть материалы в отношении порядка 1,5 тыс. подобных объектов, сообщили в пресс-службе КИО.

Речь идет об исключении из госсобственности подвалов, чердаков, помещений колясочных и т.д. На комиссии принимаются решения о принадлежности нежилых помещений к общедомовому имуществу.

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