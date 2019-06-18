Переоценка кадастровой стоимости недвижимости Петербурга произойдет в 2020 году

В 2020 году подведомственное комитету имущественных отношений СПб ГБУ «Кадастровая оценка» проведет очередную государственную кадастровую оценку объектов недвижимости, расположенных на территории города. Речь идет о нежилых и жилых помещениях, земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства и машино-местах, сообщили в КИО.

Как пояснили в комитете, необходимость проведения очередной государственной кадастровой оценки обусловлена грядущими изменениями в методические указания, разработанные Минэкономразвития в целях уточнения фактического вида использования объектов недвижимости. Соответствующие поправки предполагается принять осенью.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 237-ФЗ государственная кадастровая оценка в городах федерального значения проводится один раз в два года. Последняя кадастровая оценка объектов недвижимости в Петербурге была проведена в 2018 году. Она коснулась более 3 млн объектов недвижимости.