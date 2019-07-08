Транспортная реформа может обойтись бюджету Петербурга в 23 млрд рублей

Анонсировавшаяся в Петербурге реформа общественного пассажирского транспорта может обойтись городскому бюджету в 23 млрд рублей. Именно такую сумму нужно будет выплатить перевозчикам в случае если Смольный примет решение работать по так называемому «затратному методу». Об этом со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к транспортному блоку правительства Петербурга сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что с 2020 года все коммерческие перевозчики в Петербурге будут перевозить граждан по госконтрактам. Предполагается, что из их стоимости не будут вычитаться возможные доходы. По словам вице-губернатора города Эдуарда Батанова, доходы в бюджет в виде платы за проезд по такой схеме составят около 12 млрд руб. При этом в Смольном отмечают, что окончательное решение пока не принято, а сама идея только обсуждается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что перевозчики и Смольный пришли к компромиссному варианту проведения реформы наземного общественного транспорта. Одной из основных проблем для транспортных компаний был представленный городскими властями расчет пассажиропотока по новой маршрутной сети, которая заработает в июле 2020 года. На его основе посчитана выручка за продажу билетов, которая оставалась бы у организаций. Теперь риски выручки при фактическом пассажиропотоке на сети возьмет на себя региональный бюджет, а перевозчикам будут компенсировать затраты за километры транспортной работы.