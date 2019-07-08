Суд отказал «Трансаэро» в признании недействительным займа в 583 млн рублей у «Аэрофлота – Финанс»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в требовании «Трансаэро» признать недействительным заем в размере 538 млн рублей у дочерней компании «Аэрофлота» — «Аэрофлот – Финанс», сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, средства были предоставлены авиакомпании в 2015 году на три дня для осуществления текущей деятельности по перевозке пассажиров. После запуска процедуры банкротства в отношении ОАО «Трансаэро» конкурсный управляющий посчитал сделку подозрительной и потребовал ее отмены. В ходе судебного заседания было установлено, что решение о консолидации активов двух компаний было принято на заседании правительственной комиссии, а «Трансаэро» была вынуждена взять заем для того, чтобы продолжить перевозку пассажиров, несмотря на финансовые проблемы.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что суд Петербурга признал незаконным выдачу займа «Трансаэро» своей дочерней компании в размере 208,8 млн руб.