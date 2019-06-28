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Суд в Петербурге признал незаконным заем «Трансаэро» «дочке» в размере 208,8 млн рублей

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда в Санкт-Петербурге признана незаконной выдача компанией ОАО «АК "Трансаэро"» займов дочерней компании «Трансаэро-Финансы» на общую сумму более 208,8 млн рублей.

В материалах дела указывается, что головная компания в 2014 и 2015 годах в условиях ухудшающегося финансового положения привлекала денежные средства под 18,5% и 22,5% годовых и в 2015 году передавала их дочерней компании ООО «Трансаэро-Финансы» в качестве кредита под 8,5% годовых. В 2017 году ОАО «Авиационная компания "Трансаэро"» была признана банкротом.

Ранее «Ъ» писал, что обанкротившаяся «Трансаэро» задолжала бывшим сотрудникам более 290 млн руб.

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