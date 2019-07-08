Зеленский не исключает снятия экономической блокады с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает снятия экономической блокады с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при условии возвращения предприятий в регионе под контроль Киева.

«Что касается вопросов с экономической блокадой, я не хочу, чтобы меня здесь неправильно поняли. Вы знаете, что все это возможно, мы в Минске об этом говорим… Все возможно, все в ближайшее время можно открыть, но, пожалуйста, тогда верните наши незаконно национализированные предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях»,— заявил господин Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина—ЕС в Киеве (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сегодня, 8 июля, Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, США и Франции. Среди заявленных украинским лидером тем — принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины. В Кремле пообещали изучить поступившее предложение. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу провести международные переговоры в Минске.

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