В Смольном заявили, что «электронный магазин» позволил сэкономить на госзакупках почти 692 млн рублей

По данным комитета по государственному заказу администрации Санкт-Петербурга, использование «электронного магазина» (единой информационной системы комитета) при проведении закупок позволило сэкономить почти 692 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным чиновников, за период с января по июнь текущего года в городе проведены закупки на сумму 132,8 млрд рублей — 78,3% от запланированного заказчиками. Закупки через единую информационную систему комитета (электронный магазин) по начальной (максимальной) цене контракта составили 85,7 млрд руб.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости привлечения малого и среднего бизнеса к госзакупкам через «электронный магазин». В настоящий момент доля малых предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций в небольших по объему закупках выросла в два раза и составила 28,8% от общей суммы контрактов. Большинство из них — 81,1% — заключены после проведения электронных аукционов.