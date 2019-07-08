В Казани установят 42 мусорных площадки нового образца

В Казани до конца года установят 42 мусорных площадки, в том числе 23 — в тех дворах, где жители отказались от мусоропровода. Все контейнеры будут установлены по новым образцам — в исполкоме Казани разработали и утвердили восемь типовых проектов площадок для ТКО.

Внешний вид площадок разработан для современных жилых комплексов, микрорайонов с многоэтажными панельными домами, типовой среднеэтажной застройки, исторического центра. Каждый тип площадки предполагает разное количество контейнеров, бункеров и дополнительных площадок для сбора крупногабаритного мусора.

Как писал “Ъ-Казань”, в Казани до конца лета во всех дворах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Сейчас такие контейнеры установлены в 54% дворов.

“Ъ-Казань”