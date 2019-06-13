До конца лета во всех казанских дворах установят контейнеры для раздельного сбора мусора

В Казани до конца лета во всех дворах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщается на сайте мэрии. Сейчас такие контейнеры установлены в 54% дворов.

Напомним, первые мусорные баки с раздельным сбором отходов появились в прошлом году в Авиастроительном районе. По данным исполкома, объем вывоза твердых коммунальных отходов на свалку сократился на 30-35%. Аналогичный эксперимент в Московском районе города привел к уменьшению объемов несортированного мусора на 30%.

Кроме контейнеров для раздельного сбора отходов, в торговых центрах Казани установят фандоматы — аппараты для приема тары из-под напитков, а контейнерные площадки открытого типа постепенно заменят на баки «заглубленного типа», которые находятся под землей, в забетонированной яме.

“Ъ-Казань”