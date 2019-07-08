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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Более трети петербуржцев владеют личным автомобилем

Количество автомобилей на тысячу горожан за 2018 год составило 320 штук. Об этом заявил председатель комитета по транспорту Петербурга Александр Головин, сообщает «Фонтанка».

Представитель Смольного также отметил, что за 8 лет этот показатель вырос на 28%. По мнению господина Головина, увеличение количества автовладельцев и распространение сервиса каршеринга являются причинами недовыполнения плана пассажирских перевозок.

Также в ходе совещания в Смольном было сказано, что доля дорог в Петербурге, которые находятся в нормативном состоянии, составляет около 64%. К 2024 году этот показатель должен быть на уровне 85%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на ремонт дорог в Петербурге намерены ежегодно выделять по 12-13 млрд рублей. Кроме этого, в 2019 году в Смольном могут дополнительно выделить на эти цели 2,4 млрд руб.

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