В Петербурге намерены выделять на ремонт дорог по 12-13 млрд рублей в год

Власти Петербурга будут ежегодно выделять на ремонт и строительство дорог по 12-13 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио губернатора города Александр Беглов.

По его словам, по нормативу в 85% к 2024 году (согласно указу президента РФ) на сегодняшний день в соответствующем состоянии находится 60% петербургских дорог. Выделяемые из городского бюджета средства позволят привести их в нормативное состояние согласно целям нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге намерены удвоить дорожный бюджет в соответствие с майским указом президента.