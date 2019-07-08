Власти Петербурга могут выделить дополнительно 2,4 млрд рублей на ремонт дорог в 2019 году

В текущем году правительство Санкт-Петербурга может выделить дополнительно 2,4 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом журналистам сообщил глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Средства будут перераспределены в рамках адресно-инвестиционной программы, сняты с объектов капстроительства, в том числе по тем объектам, где до сих пор ведутся споры о выкупе земли, добавил он.

«Это с объектов капитального строительства (перевод средств — “Ъ-СПб”). Есть несколько проблемных вопросов с выкупом земельных участков. Они рассматриваются в судах, вероятность не успеть в нынешнем году велика, поэтому мы оттуда 2,4 млрд рублей берем и перераспределяем на ремонт автомобильных дорог»,— отметил господин Харлашкин.

Яна Войцеховская