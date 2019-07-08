До 2024 года Смольному требуется около 60 млрд рублей на ремонт дорог

Для увеличения доли дорог регионального значения, соответствующих нормативу, с 64% до 85%, на период 2020-2024 годов необходимо выделение финансирования в части ремонта и капитального ремонта в размере 58,6 млрд рублей. Об этом говорится в презентации комитета по развитию транспортной инфраструктуры города

«Развитие транспортной системы Петербурга за 2018 год и за 1 полугодие 2019 года».

По данным комитета, на эти цели запланировано финансирование в размере 13 млрд руб. в 2020 году, 11,8 млрд руб. в 2021 году, 11,3 млрд руб. в 2022 году, 11,5 млрд руб. в 2023 году, 11 млрд руб. в 2024 году. В КРТИ напомнили, что согласно указу президента РФ Владимира Путина к концу 2024 года необходимо привести 85% дорожной сети в нормативное состояние.

Объемы финансирования работ по ремонту дорог в Петербурге третий год подряд составляют около 5 млрд руб., поэтому, как следует из текста доклада, имеющегося в распоряжении “Ъ-СПб”, актуальным является вопрос о выделении дополнительного финансирования.