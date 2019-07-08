Amnesty International осудила кампанию убийств под видом борьбы с наркотиками на Филиппинах

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад «Они просто убивают: непрекращающиеся внесудебные расправы и другие нарушения филиппинской "войны с наркотиками"» по итогам расследования обстоятельств кампании, проводимой президентом Филиппин Родриго Дутерте. По оценкам организации, на протяжении трех лет, которые прошли с начала кампании по борьбе с наркотиками, она «остается не чем иным, как масштабной кампанией убийств, за которую самую высокую цену продолжают платить бедные», и уже равносильна «преступлениям против человечности».

В рамках начатой три года назад «войны с наркотиками» президент Дутерте максимально расширил полномочия полицейских, которые могут безнаказанно убивать наркоторговцев, наркодилеров, наркоманов и даже просто подозреваемых в торговле, хранении или употреблении наркотиков. По словам господина Дутерте, те, кто связан с наркотиками,— это «преступники», поэтому убийство таких людей «оправдано». По официальным данным, за это время в ходе полицейских операций погибли не менее 6 тыс. филиппинцев.

Но, как отмечает Amnesty International, данные, полученные в ходе опроса очевидцев полицейских расправ, родственников погибших, местных чиновников, активистов и других филиппинцев, указывают на то, что еще несколько тысяч людей погибли от рук вооруженных людей, связанных с полицией. При этом власти Филиппин практически не проводят расследований таких случаев и не наказывают виновных во внесудебных расправах. В связи с этим Amnesty International призывает Совет по правам человека ООН «немедленно начать независимое, беспристрастное и эффективное расследование нарушений прав человека, совершаемых в ходе "войны с наркотиками"».

Об антинаркотической кампании господина Дутерте читайте в публикации “Ъ” «Полицейские Филиппин будут стрелять друг в друга».

Алена Миклашевская