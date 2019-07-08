В Петербурге установили сроки агитации в СМИ на выборах в губернаторы

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия установила сроки агитации в СМИ на выборах губернатора. Кампания пройдет с 10 августа по 6 сентября, сообщили в ГИК.

В пятницу, 12 июля, будет проведена жеребьевка, на которой среди кандидатов распределят бесплатное эфирное время и бесплатную печатную площадь. Период выдвижения и их регистрации на выборы официально завершен 8 июля.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Горизбирком зарегистрировал четверых кандидатов в губернаторы Петербурга: Михаила Амосова («Гражданская платформа»), Александра Беглова (самовыдвиженец), Владимира Бортко (КПРФ) и Надежду Тихонову («Справедливая Россия»).