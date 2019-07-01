Проводится проверка по факту отравления шавермой более 30 человек в Петербурге

Роспотребнадзор по Петербургу проводит расследование по факту вспышки сальмонеллеза, обнаруженного в шаверме кафе «Евро Кебаб» на проспекте Непокоренных, д.6. На данный момент заболел 31 посетитель (включая 15 студентов Политехнического университета) и два сотрудника кафе, 28 из них госпитализировано. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования, начатого управлением совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», были выявлены многочисленные грубые нарушения организации общественного питания. При проведении осмотра у работников кафе, в том числе у мастера шавермы, была обнаружена кишечная инфекция, а в пробе соуса —сальмонелла. Составлен протокол о временном запрете деятельности с 30 июня. Расследование в отношении поставщика куриного яйца и куриного полуфабриката продолжается.