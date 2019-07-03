03 июля, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Роспотребнадзор потребует компенсацию отравившимся шавермой в петербургском кафе

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявило о готовности выступить в суде в защиту прав потребителей с целью возмещения морального и материального вреда пострадавшим в кафе «Евро Кебаб». Для этого им необходимо лично обратиться в ведомство, при этом иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую наличие заболевания сальмонеллезной инфекцией, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В настоящий момент зарегистрировано 53 пострадавших в кафе «Евро Кебаб», 31 из них находится в инфекционном стационаре. Управление продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении поставщиков куриного яйца и куриного полуфабриката, использовавшихся для приготовления шавермы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что при проведении осмотра у работников кафе, в том числе у мастера шавермы, была обнаружена кишечная инфекция, а в пробе соуса —сальмонелла. Составлен протокол о временном запрете деятельности точки общепита с 30 июня.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя