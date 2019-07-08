08 июля, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Ростовская область заключила на «Иннпром-2019» соглашения на 1,1 млрд рублей

В первый день Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» Ростовская область заключила соглашения более чем на 1,1 млрд руб., сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития региона.

Так, регион заключил соглашение с компанией «Бонум», которая планирует построить в Аксайском районе Ростовской области завод по производству полуприцепов-цистерн. Первую очередь проекта запустят в 2021 году. Инвестор намерен вложить в строительство 700 млн руб.

Кроме того, Ростовская область договорилась с компанией Fresenius Medical Care о строительстве диализных центров в Азове, Аксае и Сальске Ростовской области. В открытие центров вложат около 430 млн руб., проект будет реализован до конца 2020 года.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя