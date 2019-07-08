Ростовская область заключила на «Иннпром-2019» соглашения на 1,1 млрд рублей

В первый день Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» Ростовская область заключила соглашения более чем на 1,1 млрд руб., сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития региона.

Так, регион заключил соглашение с компанией «Бонум», которая планирует построить в Аксайском районе Ростовской области завод по производству полуприцепов-цистерн. Первую очередь проекта запустят в 2021 году. Инвестор намерен вложить в строительство 700 млн руб.

Кроме того, Ростовская область договорилась с компанией Fresenius Medical Care о строительстве диализных центров в Азове, Аксае и Сальске Ростовской области. В открытие центров вложат около 430 млн руб., проект будет реализован до конца 2020 года.

Дарья Голякова