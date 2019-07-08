На Дону построят завод полуприцепов-цистерн за 700 млн рублей

Компания «Бонум» планирует построить Аксайском районе в Ростовской области завод по производству полуприцепов-цистерн, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Инвестор намерен вложить в проект 700 млн руб. Компания планирует производить на заводе по 80 емкостных полуприцепов в месяц и получить в 2024 году 2,1 млрд руб. выручки. Предприятие создаст 300 новых рабочих мест.

«Предприятие будет инвестировать в расширение своего производства. Мы обязательно поддержим этот проект. Завод начал экспортную деятельность три года назад, а в 2017 году увеличил объем экспорта в семь раз. По итогам 2017 года компания была признана «„Лучшим экспортером Дона“», - передает пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

ООО «Бонум» было основано в 2014 году. Компания производит полуприцепы-цистерны для перевозки светлых, темных нефтепродуктов и сыпучих грузов, а также надстройки, прицепы и полуприцепы для перевозки сельскохозяйственных грузов. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», компанией владеет Сергей Михайленко, генеральным директором является Александр Михайленко. Выручка предприятия за 2017 год составила 611 млн руб., прибыль - 47 млн руб.

Дарья Голякова