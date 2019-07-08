Немецкая компания откроет в Ростовской области три новых диализных центра

Компания Fresenius Medical Care откроет в Азове, Аксае и Сальске Ростовской области диализные центры. Проект будет реализован до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Как сказано в сообщении, в открытие центров вложат около 430 млн руб., в центрах будет создано более ста рабочих мест.

Fresenius Medical Care — часть немецкого концерна Fresenius. Компания занимается диализным лечением, разработкой и производством оборудования и расходных материалов для заместительной почечной терапии. Fresenius Medical Care создает амбулаторные диализные центры в России с 2005 года и сегодня управляет 69 диализными центрами в 36 регионах. В Ростовской области работают уже шесть диализных центров Fresenius Medical Care — в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге, Миллерово и два центра в Волгодонске.

Кристина Федичкина