Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что увольнение связно с делом предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова.

«Медиазона» со сссылкой на прессс-службу столичного управления МВД сообщала, что господин Васильев отстранен от должности на время проверки, однако, с чем связана проверка изданию не уточнили.

Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против полицейских, которые после задержания Мурата Сабанова отпустили его «несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений».

До этого Таганский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений прохожих в центре столицы. О серии ограблений в Москве первым сообщило интернет-издание The Village. Преступник действовал в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер». Грабитель угощал прохожих газировкой с растворенным в ней веществами. По версии правоохранительных органов, он использовал феназепам, клозапин или трамадол. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Серийный отравитель отравил себе жизнь».