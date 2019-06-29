Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против полицейских, отпустивших отравителя

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против полицейских, отпустивших обвиняемого в серийных отравлениях Мурата Сабанова после его задержания, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова. «Ненадлежащее исполнение должностными лицами ОМВД по Басманному району своих должностных обязанностей (…) при наличии информации о серийных, однотипных нападениях на граждан с использованием отравляющих веществ, позволило теперь уже арестованному мужчине продолжить совершать преступления.»,— сказала госпожа Нефедова (цитата по ТАСС).

По ее словам, информация об отравители появилась у полиции еще 8 июня. Подозреваемого на тот момента Мурата Сабанова доставили в ОМВД по Басманному району, где во время досмотра нашли вещи потерпевших.

«Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений мужчина был отпущен домой, после чего совершил еще ряд тяжких преступлений»,— отметила пресс-секретарь.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений прохожих в центре столицы. О серии ограблений в Москве первым сообщило интернет-издание The Village. Преступник действовал в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер». Грабитель угощал прохожих газировкой с растворенным в ней неизвестным веществом. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Серийный отравитель отравил себе жизнь».