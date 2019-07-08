Титул поколения

Финал Кубка Америки вопреки ожиданиям, сводившимся к тому, что игроки сборной Бразилии устроят скучное, но эффективное избиение перуанской команды, с хорошим запасом прыгнувшей выше головы, просто добившись права участия в решающем матче, вполне себе сложился. Бразильская команда, нисколько не потерявшая в качестве от отсутствия Неймара, выдала представление, в котором были и вызывавшие восторг голы, и тревожные эмоции, порожденные тем, что хозяевам пришлось завершать игру в меньшинстве, и заслуженно завоевала трофей. К слову, первый действительно значимый за последние 12 лет. Для пятикратных чемпионов мира такая пауза в оформлении титулов не просто длинная, она сродни пропасти протяженностью в эпоху. Что до перуанцев, то и им себя упрекнуть не в чем. Их победа, стоит признать, была бы невозможной. Ну а так, они очень солидно себя проявили и могут ставить себе за турнир жирный плюс.

Решающий матч Кубка Америки еще до его начала уже производил удручающее впечатление. Ну кто в здравом уме и твердой памяти мог допустить, что сборные Бразилии и Перу, да еще на «Маракане», способы создать что-то, о чем не забудут уже через час после финального свистка? Что-то, что вообще будет достойно не ленивого обсуждения после первой же кружки праздничного пива. Ведь при всем уважении к перуанской команде (а его она достойна хотя бы потому, что в полуфинале отправила в ворота чилийцев три безответных мяча), ее шансы на успех оценивались примерно так же, как на то, что вот прямо сейчас на «Маракане» высадится инопланетный десант. А может и ниже, учитывая, что в групповой стадии перуанцы были разбиты бразильцами со счетом 5:0.

Все что могла противопоставить хозяевам турнира сборная Перу (ее шансы на успех букмекеры оценивали с коэффициентом 12,0 против 1,03 у Бразилии), так это терпение, удержание строя с надеждой на то, что будет шанс.

И даже такой фактор, как отсутствие на поле Неймара, из-за травмы вынужденного досрочно завершить турнир, значения ввиду тотального превосходства Бразилии в классе не имел.

Такие матчи редко дают продукт, способный порадовать болельщиков. Не тех, которым важен исключительно результат, а тех, кто хочет именно насладиться игрой. А ведь полмира ждет от бразильцев не просто голов, а той самой непередаваемо утонченной бразильской игры. Но тут все было иначе.

Все сложилось, и финал если и не стал украшением турнира, то уж точно не производил впечатления проходного матча.

Кого за это благодарить, вопрос сложный. Может тех, кто готовил поле «Мараканы» к матчу. В Бразилии сейчас, конечно же, зима, и в Рио-де-Жанейро лютуют морозы в «плюс 20», но даже это не повод доводить газон легендарного стадиона до состояния, словно его давно облюбовала дружная и шумная семья капибар. Как бы ни было, а то, что мяч не столько катился, сколько скакал по газону, здорово мешало бразильцам и играло на руку перуанцам, стоявшим стеной. Этому их аргентинский тренер Рикардо Гарека вполне успешно научил. Не удивительно, что первый свой гол в финале бразильцы забили не после некоей изощренно-издевательской комбинации, а после банального флангового, очень английского, навеса, который замкнул Эвертон. Ну, а кому как не игроку с таким именем еще забивать «английские» голы.

А может благодарить нужно, как это ни странно, Лионеля Месси. Он ведь по ходу Кубка Америки не раз, да еще и не стесняясь в выражениях, выражал отношение к качеству судейства. После игры за третье место (в ней сборная Аргентины победила чилийцев со счетом 2:1), в которой Месси был удален, лидер «Барселоны» вовсе заявил, что судьи по указке руководства CONMEBOL только и думают о том, как обеспечить бразильцам титул. Месси, конечно, поругали за несдержанность, несправедливость оценок, а самые отчаянные головы даже называли его после случившегося не великим, а всего лишь выдающимся футболистом. Но, стоит отметить, что в финале судья был ничуть не менее заметной фигурой, чем игроки.

Чилийский рефери Роберто Тобар попросту буквоедски подходил к трактовке каждого эпизода, добившись в первом тайме того, что игра по темпу больше походила на баскетбольный матч с его постоянными и нервирующими остановками.

Въедливость рефери, конечно, играла на руку перуанцам, постоянно получавшим передышки, позволявшие опять же не терять строй. Она же привела и к пенальти в ворота сборной Бразилии. Мяч в том эпизоде действительно попал в руку Тиагу Силве. Другое дело, что он на нее падал и никак не мог контролировать ситуацию. Но Роберто Тобар, даже после просмотра видеоповтора своего мнения не изменил. И правильно сделал. Ведь после того как сборная Перу сравняла счет (отличился Пауло Герреро), хозяева вынуждены были проснуться. И еще до конца тайма они выдали вот ту самую легкую и ажурную комбинацию, которую точнейшим ударом завершил Габриэл Жезус.

Собственно, Габриэл Жезус тоже может претендовать на то, чтобы считаться ответственным за то, что игра получилась. И дело тут не только и не столько в забитом им мяче. Просто он, по собственному же признанию, так накрутил себя, что временами терял самообладание и слишком уж грубо бился за мяч. Настолько, что даже хоккейные рефери невольно потянулись бы к свистку. У Роберто Тобара такое без последствий пройти не могло. И на 70-й минуте Габриэла Жезуса за вторую желтую карточку с поля прогнали. Он сначала спорил с судьей, потом с перуанскими футболистами, потом пинал будку VAR, потом сидел на ступеньках, рыдал и показывал рукой на этого нехорошего чилийца.

Переживания Габриэла Жезуса понять было можно.

Бразилия, оставшись в меньшинстве, уже вполне могла пропустить еще раз. А там и до пенальти всего-то полчаса игры.

А там может быть все что угодно. То есть Габриэл Жезус, без преувеличения, оплакивал свою неудавшуюся жизнь. А она, проиграй бразильцы этот матч, ему бы точно медом не показалась. Но они выиграли. Судья Тобар, решив уж однажды быть принципиальным и не допускать хоккейных приемов на футбольном поле, остался таковым до конца и в конце основного времени назначил пенальти в ворота сборной Перу за фол на Эвертоне. Исполнил его появившийся незадолго до этого на поле Ришарлисон. 3:1 и сборная Бразилии снова чемпион.

Таким образом сборная Бразилии стала уже девятикратным победителем Кубка Америки. Не великое, как ни странно, достижение.

Скажем, Уругвай выигрывал турнир 15 раз. Куда важнее то, что для бразильцев это первый серьезный титул за 12 лет — в 2007-м они также первенствовали в Кубке Америки. А ведь 12 лет для такой команды, как бразильская,— это не просто много. Это целая эпоха, за которую успело вырасти поколение игроков, которым очень хочется быть не хуже героев прошлого. Пока нынешняя бразильская сборная, которой ее тренер Тите вроде бы сумел привить европейский прагматизм, причем не в ущерб фирменным качествам бразильского футбола, производит весьма благоприятное впечатление. Остается дождаться чемпионата мира 2022 года, до завершения которого у Тите действует контракт. Там, в противостоянии с европейскими командами и будет виден реальный потенциал современных бразильцев.

Александр Петров