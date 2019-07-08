Кассация отказала в пересмотре тарифа на вывоз курского мусора

Арбитражный суд Московского округа отказал курскому региональному оператору по обращению с отходами ООО «Экопол», который пытался добиться признания недействительным предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о снижении тарифа для компании. Таким образом, кассация поддержала решения арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда. Напомним, ФАС в сентябре 2018 года выявила нарушения в действиях комитета по тарифам и ценам Курской области, установившего тариф «Экополу» в размере 464,77 руб. за кубометр без НДС (548,43 руб. за кубометр с НДС). В частности, ведомство обнаружило «экономически необоснованные расходы» по статье «Налог на прибыль» в размере 4,9 млн руб. В том же месяце регоператор оспорил предписание, соответчиком также выступил комитет по тарифам. По версии «Экопола», ФАС не приняла в расчет расходы, связанные с арендой транспортных средств. Суд отметил, что процесс транспортировки отходов является неотъемлемым этапом деятельности в рамках утверждения тарифа для регионального оператора: «Обработку, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов невозможно осуществить без их транспортировки». Поэтому, по решению суда, ФАС действовала «в соответствии с законодательством».

О том, почему «Экопол» не исключил мусорного коллапса в регионе, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курский мусор недооценили».

Александр Прытков