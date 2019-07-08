Туристический поток обходит Грузию

Россия прекратила авиасообщение с Грузией. Накануне из Тбилиси вылетели последние самолеты в Москву и Краснодар. Решение о запрете полетов российские власти ввели после начала массовых акций протеста в столице Грузии. В МИДе заявили, что пребывание в стране опасно для россиян. А глава Минтранса назвал первые оценки потерь, которые понесут российские авиакомпании. Во сколько бизнесу обошелся указ Кремля? И как приспосабливаются к новым реалиям туристы? Разбирался Александр Рассохин.

Запрет на полеты в Грузию застал многих туристов врасплох. Кого-то уже в Тбилиси, других — по дороге. В случае с Эдуардом — во время подготовки к деловой поездке: «4-го я должен был лететь туда, 8-го должен был вернуться из Тбилиси. Если S7 4-го меня туда еще готовы были доставить, то, позвонив в аэропорт, я выяснил, что 8-го числа меня обратно уже никто не вернет».

Россияне в первую очередь раздосадованы отменой отпуска — деньги за билеты авиакомпании возвращают. Перевозчиков, которые курсировали между странами, семь. Российские «Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии», Red Wings, Smartavia и грузинская Georgian Airways. Источники «Ъ FM» в Ростуризме сообщили, что всем им придется вернуть стоимость около 200 тыс. билетов. А министр транспорта Евгений Дитрих и вовсе заявил об убытках компаний в 3 млрд руб. Впрочем, такие утверждения отчасти натянутые. Все же это не убытки, а недополученный доход, поправляет старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Андрей Крамаренко: «Реальная операционная рентабельность летом — это 20-25%. Умножьте 3 млрд на 20% или на 25% и вы получите ту прибыль, которые авиакомпании недополучат за 200 тыс. пассажиров. Небольшое количество для июльского потока, когда в среднем российские авиакомпании перевозят около 15 млн человек.

Это неприятно, потому что грузинское направление летом очень дорогое, на нем можно сделать хорошую прибыль».

Второй пострадавший — туристический бизнес, особенно ориентированный на Грузию. Например, компания Mouzenidis Travel. События в Тбилиси коснулись около тысячи клиентов фирмы, рассказал гендиректор компании Александр Цандекиди: «Мы не можем продавать ни полные пакеты, ни отдельные какие-то элементы, не можем даже бронировать в интересах туристов отели в Грузии, альтернативные варианты и транспортного сообщения. Эта страна на протяжении последних лет показывала не просто положительную динамику, но и стабильно высокие темпы прироста. Вопрос даже не в том, что мы сегодня потеряли, а какие результаты могли бы быть в следующем году или через год».

Компании начинают переориентироваться на другие страны, в первую очередь, соседние. Да и власти Армении и Азербайджана не дремлют, говорит гендиректор туркомпании «Роза Ветров НН» Мария Свиридова: «Резко возросла активность наших партнеров. Я вижу, что в соцсетях с их стороны начинают появляться акции, спецпредложения. То есть сейчас Армения и Азербайджан почувствовали, наверное, что это их шанс, чтобы перетянуть к себе заметную часть турпотока».

Пока неясно, насколько серьезные потери понесет грузинский бизнес. Россияне среди общего числа туристов в стране — это 20-30%. И их уход обязательно ударит по экономике, в первую очередь, по хостелам и сфере общепита. Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили оценивает ущерб в $750 млн. С такими расчетами соглашается и бывший начальник аппарата президента страны, глава тбилисского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе: «Это и снабжение продуктами, тут целые экономические цепочки. Мне уже говорил человек, который на проспекте Руставели держит достаточно большой хостел, что сразу снизились заказы, которые были. Он не ждет уже тех гостей, которых ждал, а это убыток. Таких, конечно, по всей Грузии много».

Большинство россиян из тех, что ездят в Грузию, примерно 70%, добираются туда самостоятельно. И многим из них уже известны обходные пути — через Ереван, Баку, или, как и в случае с Украиной, через Минск. Кроме того, значительная часть туристов пользуется наземным транспортом. Сколько будет действовать запрет, никто из экспертов предположить не решается, но соглашаются, что шаг Москвы в большей степени политический, и ограничение не может быть вечным. В Кремле заявляли: запрет будет действовать до тех пор, пока в Тбилиси есть антироссийские настроения. Накануне акции протеста в столице продолжались.

В ресторанах Тбилиси «Ъ FM» сообщили, что испытывают перебои с поставками вина. На российско-грузинской границе фуры с товарами разворачивают. Это связано с усилением контроля Роспотребнадзора за винами некоторых компаний.