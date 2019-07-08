«РосРАО» на этой неделе начнет подготовительные работы по рекультивации челябинской свалки

11 июля администрация Челябинска заключит контракт с ФГУП «РосРАО» на проведение подготовительных работ по рекультивации челябинской свалки. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил и.о. замглавы города по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

Подготовительные работы не требуют положительного заключения экологической экспертизы по проекту рекультивации свалки, поэтому подрядчик сможет приступить к работе уже на этой неделе. «Получено сообщение от Росприроднадзора о том, что документы, представленные “РосРАО” для получения экологической экспертизы, не требуют проведения такой экспертизы. 5 июля было размещено извещение на выполнение подготовительных работ по переформированию свалочного тела. 11 июля планируем заключить контракт на начало работ», - рассказал Евгений Крехтунов.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце мая состоялось публичное обсуждение проекта рекультивации челябинской городской свалки. Документацию разработал субподрядчик «ГеоТехПроект». До получения результатов госэкспертизы «РосРАО» может проводить только подготовительные работы. После получения результатов государственной экологической экспертизы начнутся земляные работы. Борта свалки будут выровнены, будет установлена система дегазации и сбора свалочного фильтрата. Техническая рекультивация завершится к 2021 году, после этого тело свалки будет укрыто изоляционным материалом и несколькими слоями грунта, на холме высадят траву. Реализация проекта потребует около 4 млрд руб.