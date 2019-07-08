В Мордовии главу ДУКа осудили на два года условно за неуплату 29 млн рублей налогов

Директор ООО «Городецкая управляющая компания Пролетарского района» (Саранск, Мордовия) Николай Романов был признан виновным в уклонении от уплаты 29 млн руб. налогов. Его осудили на 2 года условно, приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.

Напомним, директор ДУКа в 2014-2016 годах не предоставил часть декларации по НДС, а часть из них содержала ложные сведения. Николая Романова признали виновным и осудили по по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере».).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГУК Пролетарского района» было зарегистрировано в Саранске в 2012 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – управление жилым фондом. Директором является Николай Романов, бенефициаром – Виталий Корнев. По итогам 2017 года при выручке в 47,7 млн руб. чистая прибыль компании составила 4,2 млн руб.

Анастасия Еремина