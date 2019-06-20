В Мордовии руководителя управляющей компании осудят за неуплату 29 млн рублей налогов

Как сообщает следственное управление СК по республике Мордовии, в суд передано дело в отношении директора ООО «Городская управляющая компания Пролетарского района» (Саранск, управление жилыми домами), который обвиняется в уклонении от уплаты 29 млн руб. налогов в 2014-2017 годах. Дело расследуется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый не предоставил декларации по НДС за 2014 год и часть 2015 года, а также предоставил недостоверные сведения в отчетах за 2014-2016 годы. Это позволило избежать уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГУК Пролетарского района» было зарегистрировано в Саранске в 2012 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – управление жилым фондом. Директором является Николай Романов, бенефициаром – Виталий Корнев. По итогам 2017 года при выручке в 47,7 млн руб. чистая прибыль компании составила 4,2 млн руб.

Анастасия Еремина