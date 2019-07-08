Активисты ОНФ попросили губернатора обеспечить полив аллеи у «Ростов-Арены»

Активисты ОНФ обратились к губернатору Ростовской области с просьбой обеспечить полив зеленых насаждений у стадиона «Ростов-Арена» до закрепления территории за собственником, сообщает пресс-служба ОНФ по региону.

«После прошлогоднего Чемпионата мира по футболу из-за бюрократических проблем с закреплением собственности аллея осталась без ухода. Большая часть травяного газона уже погибла, но деревья и кустарники еще можно спасти», - говорится в сообщении.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, в аллее у стадиона «Ростов-Арена» погибла большая часть газона, кустарников и зеленых насаждений, высаженных в 2018 году. При выезде на место активисты обнаружили, что процент гибели газона составил 100%, кустарников - 90%, остролистных кленов - 95%, дубов - 30%, ив - 50%, можжевельников- 50%, туй — 30%.

На основании этих данных депутат областного парламента пожаловался в прокуратуру.

Дарья Голякова