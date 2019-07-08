«Ведомости»: Антипинский НПЗ возобновит работу 20 июля

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в конце июля возобновит работу, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, новые собственники НПЗ запустят его по давальческой схеме с 20 июля. Один из источников уточнил, что предприятие будет работать на сырье ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза». Позднее НПЗ планирует снова подключиться к системе трубопроводов «Транснефти».

Отмечается, что новый собственник азербайджанская компания Socar планирует покупать нефть и торговать нефтепродуктами. По данным источника газеты, она уже оплатила «Сургутнефтегазу» нефть за июль.

Напомним, сейчас Антипинский НПЗ остановлен из-за нехватки оборотных средств для покупки нефти. В мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading. В начале июня стало известно, что совместное предприятие азербайджанской SOCAR (60%) и Сбербанка (40%) «Сокар энергоресурс» купило кипрскую структуру Vikay Industrial, за счет чего получило 80% акций АО «Антипинский НПЗ».

Подробнее — в публикации “Ъ” «SOCAR вошла в капитал Антипинского НПЗ».