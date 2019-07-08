«РИА Новости»: Узбекистан закупит у России партию БТР-82А

Узбекистан намерен закупить у России дополнительную партию БТР-82А. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник, ранее Узбекистан уже заказал поставку БТР-82А и сейчас «проинформировал российскую сторону о внесении изменений в комплектацию».

«Из комплекта исключена поставка пулеметов Калашникова, радиостанции, программно-аппаратные комплексы. На сэкономленные средства Узбекистан планирует заказать дополнительную партию БТР-82А»,— сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, о каком количестве БТР-82А идет речь.

БТР-82А является модернизированной версией БТР-80. С 2013 года он есть на вооружении российской армии. Кроме того, бронетранспортер находится на вооружении Казахстана, Азербайджана и Сирии.